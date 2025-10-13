Полиция расследует летнее алкогольное помешательство в Плесецком округе

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, обвиняемый в период времени с 15 по 16 июля 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений с братом умершей накануне сожительницы, нанес ему два удара по голове, а затем взял за ноги и насильно вытащил лежащего на спине потерпевшего из дома.

При этом мужчина, также находящийся в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно ударялся головой и телом о деревянные пороги и ступеньки крыльца. Таким образом потерпевшему были причинены травмы, от которых он впоследствии скончался.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области.