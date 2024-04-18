Женщина из Плесецка взяла в привычку резать членов своей семьи

Прокуратура Плесецкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы р.п. Плесецк, обвиняемой по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что обвиняемая 01.03.2024, находясь в своем жилом помещении в состоянии опьянения, на почве личных неприязненных отношений к своему брату, нанесла ему удар ножом в грудь, причинив ранение, которое оценивается как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемая в 2023 году освобождена условно-досрочно от наказания за совершение аналогичного преступления в отношении своей сестры.

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.