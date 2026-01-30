Пьяная ссора в поселке Самодед закончилась резней со смертельным исходом

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы п. Самодед. Она обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, обвиняемая ночью 27.07.2025, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений, нанесла один удар ножом своему знакомому, причинив ему тяжкий вред здоровью. Потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи от полученного ранения.

Обвиняемая вину в содеянном не признала. Уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области.