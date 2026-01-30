Архангельский подросток испортил себе "резюме" работой наркокурьером

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере, с использованием сети «Интернет»).

Согласно предъявленному обвинению подросток, желая заработать легким путем, связавшись в октябре 2024 года с неустановленным лицом в сети «Интернет», получил указания о выполнении обязанностей курьера за обещанное вознаграждение.

В дальнейшем согласно своей преступной роли, несовершеннолетний извлек наркотическое средство в особо крупном размере из тайника на территории Вологодской области, проследовал с ним в Архангельскую область и разместил их на территории Соломбальского округа г.Архангельска, о чем уведомил «куратора».

Довести до конца свой преступный умысел подросток не смог, поскольку наркотическое средство изъято из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Вину в совершении преступлений подросток признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлению в Соломбальский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

В поисках легкого заработка несовершеннолетние не задумываются об ответственности за содеянное.

Прокуратура области и автономного округа предостерегает подростков от необдуманных действий и разъясняет, что согласно санкции статьи за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, с учетом возраста может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.