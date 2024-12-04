Юный северодвинец получил 5 лет за сбыт наркотиков

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 18-летнего жителя Северодвинска виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в крупном размере).

Судом установлено, что подросток, желая заработать легким путем, в июне 2024 года связался через «Интернет» с неустановленным лицом и получил от него адрес тайника с партией наркотических средств.

В дальнейшем он должен был разделить наркотическое средство на мелкие партии и разместить «закладки» на территории Северодвинска, однако довести преступление до конца не смог, поскольку его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Вину в инкриминируемом преступлении подсудимый признал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.