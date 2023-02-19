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Подросток из Новодвинска решил разбогатеть на продаже наркотиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 16-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Следствием установлено, что зимой текущего года несовершеннолетний обвиняемый договорился с неустановленным лицом о сбыте наркотиков на территории областного центра. Затем он получил в тайнике на Талажском шоссе оптовую партию наркотического средства общей массой не менее 4,73 грамм, которое планировал разместить в виде «закладок». Реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика, обвиняемый не смог, так как 20 февраля 2023 года его действия пресекли сотрудники УНК УМВД России по Архангельской области и изъяли наркотическое средство в крупном размере.

В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и пояснил следователю, что испытывал материальные трудности, поэтому решил заработать «закладчиком» Интернет- магазина. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере предусматривает наказание на срок до 20 лет лишения свободы.

04 май 08:55 | : Происшествия

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