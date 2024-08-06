Архангельский распространитель наркоты получил 10 лет особого режима

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 36–летнего жителя областного центра виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере).

Судом установлено, что осужденный, выполняя функции «закладчика» интернет-магазина в составе организованной группы, в декабре 2023 года, находясь на территории г. Архангельска, используя мобильный телефон, посредством мессенджера получил от куратора информацию о местонахождении тайника, в котором находилось наркотическое средство в крупном размере, после чего извлек наркотик и оборудовал не менее 12 тайников в целях незаконного сбыта бесконтактным способом.

Реализовать преступный умысел на сбыт наркотических средств злоумышленник не смог, поскольку был задержан сотрудниками ОНК УМВД России по городу Архангельску. Наркотическое вещество изъято из незаконного оборота.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

В законную силу приговор не вступил.