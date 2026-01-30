Искалеченную в ДТП осужденную из Северодвинска помиловал Путин

Помилование в рамках пробации получила осужденная, состоящая на учете в уголовно-исполнительной инспекции г. Северодвинска УФСИН России по Архангельской области. 

В июле 2025 года осужденная П.  обратилась с заявлением к сотрудникам УИИ об оказании ей содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. Женщине нужна была юридическая консультация и помощь в формировании пакета документов для обращения с ходатайством о помиловании для решения вопроса об освобождении от наказания или о его смягчении. Гражданка П. осуждена за совершение дорожно-транспортного происшествия, в ходе которого сама получила значительные повреждения и ей была установлена вторая группа инвалидности. 

Индивидуальная программа, разработанная сотрудниками группы пробации уголовно-исполнительной инспекции УФСИН для П., предусматривала не только юридическую поддержку, но и сбор всесторонней информации, характеризующей ее как личность. Были направлены запросы по месту работы, в детское учреждение, которое посещает ее несовершеннолетний ребенок, участковым уполномоченным полиции для получения сведений о поведении в быту, в медицинские учреждения. Это позволило создать полную и убедительную картину, максимально способствующую рассмотрению ее обращения.

Вначале ходатайство на осужденную было рассмотрено на региональном уроне и получило поддержку. Затем пакет документов направили в администрацию Президента Российской Федерации. Руководствуясь принципами гуманности, Владимир Путин  подписан Указ о помиловании данной осужденной, который вступает в законную силу через десять дней со дня его подписания. В настоящая время с осужденной П. снята судимость и она освобождена от наказания. 

Успешное завершение дела П. подчеркивает, что институты пробации и помилования способны приносить значимые социальные результаты, способствуя гуманизации правоприменительной практики и поддержке тех, кто ищет шанс на новую жизнь.

26 март 09:40 | Происшествия

