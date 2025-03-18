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В Архангельской области осужденный испробовал на себе силу пробации

Условно осужденный гражданин, состоящий на учете Коношского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области, получил помощь в рамках исполнительной пробации.

 Мужчина обратился в УИИ с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации, в силу трудных жизненных обстоятельств. Сотрудники оказали ему содействие в социальном обслуживании, а именно в предоставлении продуктового набора. Данная возможность имеется у филиала УИИ благодаря соглашению о сотрудничестве УФСИН России по Архангельской области с Министерством труда занятости и социального развития. Сотрудники инспекции тесно взаимодействуют с представителями Коношского КЦСО и совместными усилиями оказывают помощь по аналогичным вопросам осужденным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

 Также в ходе общения с осужденным выяснилось, что его сын - выпускник детского сада. По инициативе сотрудников филиала для него также был подготовлен костюм первоклассника, который соответствует требованиям школы, в которую мальчишка будет зачислен с 1 сентября 2025 года.

 

18 апрель 11:17 | : Будни

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