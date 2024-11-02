Осужденная из Поморья получила помилование по закону о пробации

Осужденная к исправительным работам, состоящая на учете Коношского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области, помилована Президентом Российской Федерации.

В октябре 2023 года женщина была осуждена по статье 158 Уголовного кодекса РФ сроком на один год с удержанием в доход государства 5% заработной платы ежемесячно. К сотрудникам УИИ она обратилась в мае 2024 года с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации в рамках нового закона о пробации. Ей необходимо было содействие в написании ходатайства о помиловании и сборе необходимых документов для решения вопроса об освобождении от наказания или о смягчении наказания за совершенное преступление.

Сотрудники УИИ поддержали осужденную, поскольку она за время отбывания наказания нарушений не допускала, не привлекалась к административной ответственности, на месте работы характеризуется положительно и полностью раскаялась в содеянном.

В ноябре, руководствуясь принципами гуманности, Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан Указ о помиловании данной осужденной. Документ вступил в законную силу по истечении 10 дней с момента подписания, после чего актом помилования с данной гражданки была снята судимость.