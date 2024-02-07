В Архангельской области заработал закон о пробации

В рамках исполнительной пробации филиалом по Соломбальскому, Маймаксанскому, Северному округам г. Архангельска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области оказано содействие условно осужденной, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Закон о пробации начал свою работу – в Поморье первый человек получил поддержку в рамках индивидуальной программы ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. Помощь была оказана условно осужденной женщине пожилого возраста, находящейся в трудном материальном положении. Сотрудником группы пробации филиала УИИ осуществлена консультация, подготовка необходимых документов и сопровождение осужденной, состоящей на учете в инспекции, в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и НАО для подачи заявления о назначении пенсии. Также женщине было оказано содействие в восстановлении доступа к учетной записи портала госуслуг для последующего самостоятельного решения иных социальных вопросов.

Поскольку одной из основных причин совершения повторных преступлений является трудное материальное положение, подобный индивидуальный подход к решению сложившихся проблем при участии различных структур и ведомств благоприятным образом скажется на коррекции социального поведения и позволит снизить уровень повторной преступности.