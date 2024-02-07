Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области заработал закон о пробации

В рамках исполнительной пробации филиалом по Соломбальскому, Маймаксанскому, Северному округам г. Архангельска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области оказано содействие условно осужденной, находящейся в трудной жизненной ситуации.

 Закон о пробации начал свою работу – в Поморье первый человек получил поддержку в рамках индивидуальной программы ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. Помощь была оказана условно осужденной женщине пожилого возраста, находящейся в трудном материальном положении. Сотрудником группы пробации филиала УИИ осуществлена консультация, подготовка необходимых документов и сопровождение осужденной, состоящей на учете в инспекции, в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и НАО для подачи заявления о назначении пенсии. Также женщине было оказано содействие в восстановлении доступа к учетной записи портала госуслуг для последующего самостоятельного решения иных социальных вопросов.

 Поскольку одной из основных причин совершения повторных преступлений является трудное материальное положение, подобный индивидуальный подход к решению сложившихся проблем при участии различных структур и ведомств благоприятным образом скажется на коррекции социального поведения и позволит снизить уровень повторной преступности. 

 

27 февраль 10:46 | : Будни

Главные новости


Песни без слов. Рондо Венециано
Участие в СВО – не индульгенция

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (289)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20