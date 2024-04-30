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100 осужденных Поморья добровольно прошли через социальную адаптацию

В филиалах уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области успешно реализуются мероприятия по исполнению требований федерального закона "О пробации в РФ", направленные на оказание помощи лицам, состоящим на учете.

 На сегодняшний день 100 осужденных обратились с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации. По 75 постановлениям принято решение о целесообразности оказания помощи, по 20 заявлениям проводится оценка индивидуальной нуждаемости лица, находящегося в трудной жизненной ситуации, пятерым было отказано по причине неподтверждения нуждаемости. 

 Чаще всего состоящие на учете в УИИ нуждаются в оказании срочных социальных услуг и в решении вопросов по их трудоустройству. В этом сотрудникам инспекции помогают специалисты Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", социальных служб и кадровых центров Поморья. В настоящее время в отношении 37 обратившихся исполнительная пробация уже завершена, осужденным оказана необходимая комплексная помощь.

 Отметим, что  сотрудники уголовно-исполнительной инспекции областного УФСИН решают вопросы по исполнительной пробации. С целью реализации мероприятий УИИ заключено 94 соглашения с субъектами пробации, а также с коммерческими, некоммерческими организациями, общественными объединениями и иными организациями.

 

 

22 май 10:25 | : Будни

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