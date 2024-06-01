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Архангелогородцу выписан штраф за поклепы в адрес Вооруженных Сил

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал жителя города виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, и на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течении одного года).

Как установлено судом, ранее привлеченный к административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных Сил и государственных органов Российской Федерации мужчина в период с 09 до 21 часа 26 апреля 2024 года, находясь у себя дома, используя свою персональную страницу в социальной сети «ВКонтакте», доступную для свободного доступа, публично разместил информационный материал, состоящий из видеозаписи, содержащий негативные сведения о том, что Вооруженные Силы и государственные органы Российской Федерации своими действиями в ходе проведения специальной военной операции на территории Республики Украина и на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей якобы не поддерживают международные мир и безопасность, не защищают интересы Российской Федерации и ее граждан, а совершают заведомо незаконные преступления и преступные военные действия, дискредитирующие использование Вооруженных Сил Российской Федерации.

Осужденный вину по предъявленному обвинению не признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. 

В законную силу приговор не вступил.          

25 июнь 08:41 | : Происшествия

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