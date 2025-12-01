В Архангельске будут судить пособника ВСУ

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов Регионального управления ФСБ России по Архангельской области и расследовано в его следственном отделении, обвиняемый содержится под стражей.

По версии следствия руководитель юридической фирмы, из личных побуждений, основанных на неприязненном отношении к государственной власти, общественно-политическому и конституционному строю Российской Федерации, желая оказать содействие вооруженным и иным силам Украины, в мае и июле 2024 г. с использованием сети «Интернет» осуществил сбор и передачу посредством общения в мессенджере и в социальной сети сведений о месте расположения на территории региона воинских частей.

Данная информация могла быть использована для нанесения ракетно-бомбовых ударов и совершения атак с помощью беспилотных летательных аппаратов на воинские части Министерства обороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса России.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Архангельский областной суд.