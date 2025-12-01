Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске будут судить пособника ВСУ

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена). 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов Регионального управления ФСБ России по Архангельской области и расследовано в его следственном отделении, обвиняемый содержится под стражей.

По версии следствия руководитель юридической фирмы, из личных побуждений, основанных на неприязненном отношении к государственной власти, общественно-политическому и конституционному строю Российской Федерации, желая оказать содействие вооруженным и иным силам Украины, в мае и июле 2024 г. с использованием сети «Интернет» осуществил сбор и передачу посредством общения в мессенджере и в социальной сети сведений о месте расположения на территории региона воинских частей. 

Данная информация могла быть использована для нанесения ракетно-бомбовых ударов и совершения атак с помощью беспилотных летательных аппаратов на воинские части Министерства обороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса России.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Архангельский областной суд.

 

 

10 декабрь 14:43 | : Происшествия

Главные новости


Узники Сийского монастыря. Из прошлого Поморья
Упражнения в прекрасном. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (155)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20