По Архангельской области продолжают вылавливать нелегалов

За неделю с 13 по 19 марта на территории Архангельской области выявлено 58 нарушений в сфере миграционного законодательства.

Комплекс оперативно-профилактических мероприятий проведен сотрудниками регионального УМВД совместно с коллегами из линейного отдела МВД России на транспорте, РУ ФСБ России и Управления Росгвардии.

В ходе проверок выявлено 13 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. В отношении 11 из них принято решение об административном выдворении из России, для двоих — в форме принудительного перемещения через государственную границу. До исполнения судебных решений нарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Архангельску. Всего на данный момент в Центре содержится 21 гражданин для депортации и административного выдворения за пределы России.

Установлено пять фактов незаконного осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности.

В отношении 11 нарушителей миграционного законодательства приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

В период проведения мероприятий в Северодвинске сотрудниками полиции был остановлен автобус «ПАЗ», в котором находилось 10 иностранных граждан, не оформивших в установленном порядка необходимые разрешения. К административной ответственности привлечены как сами нарушители, так и водитель автобуса.

В ходе проверки строительного объекта, расположенного в округе Варавино-Фактория в Архангельске, обнаружено пять иностранных граждан, работающих без разрешительных документов. Все они привлечены к административной ответственности, а в отношении работодателя инициировано проведение внеплановой документарной проверки.

В Котласе выявлены факты фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания и использования поддельных документов. Установлено, что женщина через отделение МФЦ подала заявление на госуслугу, приложив свидетельство о регистрации по месту пребывания с признаками подделки.

В Архангельске сотрудники управления по вопросам миграции регионального УМВД в ходе проверки адресов выявили помещение, в котором на учет были поставлены иностранные граждане, однако никогда в нем не проживали, а владельцы недвижимости не намеревались выступать в качестве принимающей стороны.

По данным фактам в настоящее время проводятся процессуальные проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В Коношском округе сотрудниками линейного отдела МВД России на транспорте во время проверки пассажирского поезда был выявлен иностранный гражданин, находившийся в международном розыске за совершение мошенничества на территории республики Казахстан. Мужчина передан органам прокуратуры для проведения экстрадиционных мероприятий.

Также на минувшей неделе состоялось заседание Оперативного штаба УМВД России по Архангельской области, на котором обсудили вопросы межведомственного взаимодействия по реализации государственной миграционной политики. Заседание прошло под руководством начальника УМВД России по Архангельской области генерал-майора полиции Дмитрия Остапенко.

Центральными стали вопросы интеграции детей-мигрантов в российское общество и образовательный школьный процесс. Участники встречи подчеркнули необходимость контролировать не только условия содержания и воспитания детей, но и четко понимать круг их общения и интересов, чтобы оградить от возможного негативного влияния.

По итогам 2025 года и прошедшего периода текущего года преступлений с участием несовершеннолетних мигрантов на территории Архангельской области не зарегистрировано. Этому способствует должное взаимодействие, единый подход и согласованность действий в реализации государственной миграционной политики и управлении миграционными процессами в регионе.