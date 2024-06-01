В Архангельской области усердно искали нелегалов

С 3 по 9 июня сотрудниками полиции проведены мероприятия по проверке мест пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, а также выявлению лиц, оказывающих незаконные и посреднические услуги в сфере миграции.

В Архангельске в ходе проверки одного из строительных объектов выявлено 22 гражданина Республики Узбекистан, которые работают и проживают на 3-м этаже ремонтируемого ими здания, хотя на миграционный учёт они поставлены по другому адресу. Рабочие не смогли предоставить стражам порядка разрешительные документы, дающие право на осуществление трудовой деятельности. Иностранные граждане привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации и за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию или режима пребывания в ней. Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Котласскими полицейскими на территории ремонтируемого железнодорожного вокзала обнаружен иностранный гражданин, не имеющий документов, подтверждающих право на законное пребывание в России. Нарушитель привлечен к административной ответственности. В отношении него принято решение о принудительном выдворении из Российской Федерации с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Архангельску.

В областном центре при подаче документов на получение патента, дающего право на осуществление трудовой деятельности, зафиксирован факт предъявления гражданином Республики Таджикистан бланка сертификата, подтверждающего владение русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, с признаками подделки. В ходе исследования, проведенного сотрудниками Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД, установлено, что сертификат изготовлен с помощью цветного принтера. Поддельным является и оттиск печати. Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Также в ходе несения службы на маршрутах патрулирования сотрудниками Госавтоинспекции и подразделений охраны общественного порядка выявлено 15 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания в Российской Федерации; три мигранта, незаконно осуществляющих трудовую деятельность, и два иностранных гражданина, не исполнивших обязанность по прохождению медицинского освидетельствования и обязательной дактилоскопической регистрации. Участковыми уполномоченными полиции задокументировано пять фактов нарушения стороной, принимающей иностранных граждан, положений миграционного законодательства. Нарушители будут привлечены к установленной законом административной и уголовной ответственности.

Всего за указанный период возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Стражами порядка выявлено 182 правонарушения в сфере миграции, установлено 32 незаконно находящихся в России иностранных гражданина. В отношении 31 принято решение об административном выдворении из Российской Федерации, из них 15 в форме принудительного перемещения через государственную границу. Задокументировано 36 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. В отношении 10 иностранцев приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.