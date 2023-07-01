В Архангельской области выявляют нелегальных иностранцев

С 14 по 27 августа пристальное внимание стражей порядка обращено на выявление и предупреждение фактов нарушения миграционного законодательства. В регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант-2023». Полицейские совместно с сотрудниками регионального Следственного комитета и других правоохранительных органов проверяют места проживания и трудоустройства иностранцев.

За первую неделю проведено около 400 таких проверок по всему региону. Составлено 124 протокола об административных правонарушениях в сфере миграции.

Выявлено 28 иностранцев, не выехавших из нашей страны в установленный срок. Судами приняты решения в отношении восьми иностранных граждан об административном выдворении из Российской Федерации, из них четверо помещены в специальное учреждение до исполнения решения.

10 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение правил осуществления трудовой деятельности.

Так, в одном из производственных цехов на улице Окружной в Архангельске в ходе рейда, который проводился сотрудниками подразделений УМВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, установлены двое рабочих, не имеющих разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности и незаконно находящихся на территории России. Они привлечены к административной ответственности с последующим выдворением из страны.

В Новодвинске, Приморском районе, Няндоме и Коряжме выявлены факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. Собственники жилья за вознаграждение оформили необходимые документы, однако по указанным адресам иностранцы фактически не проживали. По всем выявленным фактам проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».