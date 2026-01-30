Вверх
Полиция продолжает отлавливать по Поморью нелегальных мигрантов

Сотрудниками полиции проверены объекты трудовой деятельности иностранных граждан в сфере промышленности и строительства, а также торговые точки, предприятия общественного питания, учебные заведения, объекты жилого сектора и места компактного проживания иностранцев.

В ходе работы стражами порядка пресечено 60 административных правонарушений в сфере миграции. Среди них – 5 нарушений иммиграционных правил, 8 фактов незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства, 3 случая не соблюдения иностранцем срока обращения за выдачей патента, 16 фактов нарушения правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания). У 12 иностранных граждан отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание. Выявлено 13 случаев предоставления жилого помещения или транспортного средства иностранному гражданину, находящемуся в России с нарушением установленного порядка.

Так, сотрудниками отдела полиции по городу Коряжме межмуниципального отдела МВД России «Котласский» выявлен гражданин Республики Узбекистан, который въехал на территорию России с нарушением правил. По решению суда мужчина помещен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Архангельску.

Всего за время мероприятия в отношении 10 иностранных граждан вынесены решения об административном выдворении в форме самостоятельно контролируемого выезда, два человека до исполнения решения помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Архангельску, один подлежит депортации. 11 иностранцам запрещен въезд в Российскую Федерацию.

Наложены административные штрафы на сумму порядка 290 тысяч рублей.

13 март 15:16 | : Происшествия

