Как в Архангельской области нелегалов искали

C 16 по 25 июня на территории Архангельской области проведен первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025».

Сотрудниками полиции во взаимодействии с заинтересованными органами и службами при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии в ходе рейдов проверено более трехсот мест пребывания иностранных граждан и 48 объектов трудовой деятельности, а также транспортные средства, на которых могли передвигаться иностранцы.

За указанный период сотрудниками органов внутренних дел задокументировано пять преступлений, выявлено 106 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства, установлено 26 незаконно находящихся на территории России иностранных граждан, еще 26-ти закрыт въезд в Российскую Федерацию.

Так, в период проведения операции выявлен гражданин Узбекистана 1995 года рождения, который незаконно въехал на территорию Российской Федерации под измененными именем и фамилией. В отношении мужчины Управлением по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области вынесено решение о наказании в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.