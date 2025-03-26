Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как в Архангельской области нелегалов искали

C 16 по 25 июня на территории Архангельской области проведен первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025».

Сотрудниками полиции во взаимодействии с заинтересованными органами и службами при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии в ходе рейдов проверено более трехсот мест пребывания иностранных граждан и 48 объектов трудовой деятельности, а также транспортные средства, на которых могли передвигаться иностранцы.

За указанный период сотрудниками органов внутренних дел задокументировано пять преступлений, выявлено 106 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства, установлено 26 незаконно находящихся на территории России иностранных граждан, еще 26-ти закрыт въезд в Российскую Федерацию.

Так, в период проведения операции выявлен гражданин Узбекистана 1995 года рождения, который незаконно въехал на территорию Российской Федерации под измененными именем и фамилией. В отношении мужчины Управлением по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области вынесено решение о наказании в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

 


03 июль 07:30 | : Происшествия

Главные новости


Осина зубы лечит
Лицом к лицу с народом. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (44)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20