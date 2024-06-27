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В "Газели", идущей из Москвы в Архангельск, нашли шестерых иностранцев

На стационарном посту на 1215-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» при проведении оперативно-профилактических мероприятий сотрудники УМВД России по Архангельской области остановили грузовую «Газель». Выяснилось, что транспортное средство едет из Москвы в Архангельск.

В салоне автомобиля находились водитель и пять пассажиров. Ещё четыре человека были обнаружены в кузове, не предназначенном для перевозки людей. Они прятались за строительным оборудованием. Все десять человек оказались гражданами Таджикистана в возрасте от 18 до 42 лет.

Сотрудники Управления по вопросам миграции региональной полиции установили, что шестеро иностранцев находятся на территории нашей страны незаконно. С их слов, они приехали в Россию с целью трудоустройства, но не получили необходимые документы.

Нелегальные мигранты привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в Российской Федерации и уклонение от выезда, а один из них еще и за уклонение от прохождения иммиграционного контроля. В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки людей.

Судом принято решение об административном выдворении шестерых правонарушителей в форме принудительного перемещения через государственную границу. В настоящее время они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Архангельску до исполнения решения суда.

 

06 сентябрь 15:18 | : Происшествия

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