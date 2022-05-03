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Новодвинская пенсионерка убила мужа из-за семян рассады

Прокурором г. Новодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). 

Расследованием установлено, что обвиняемая 20 мая 2022 г. в дневное время, находясь по месту жительства в г. Новодвинске, в ходе конфликта с 60-летним супругом, обусловленного тем, что он в состоянии опьянения семена рассады и угрожал уничтожить совместный дачный дом, кухонным ножом нанесла ему удар в область правого бедра, в результате чего потерпевший скончался на месте преступления от массивной кровопотери.

Обвиняемая вину в инкриминируемом деянии признала частично.

Уголовное дело направлено в Новодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

27 июль 12:33 | : Происшествия

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