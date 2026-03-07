70-летняя архангелогородка возомнила себя финансовым брокером и поплатилась

В отдел полиции «Северный» УМВД России по г. Архангельску с заявлением о мошенничестве обратилась 70-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что в сети Интернет увидела рекламу о дополнительном заработке и решила оставить заявку на сайте.

Вскоре ей на мобильный телефон поступил звонок от мужчины, который представился брокером. Он рассказал женщине о способах заработка на разнице валют и ценных бумагах.

По инструкции звонившего архангелогородка установила на свой телефон приложение и начала переводить денежные средства по реквизитам, продиктованным «брокером».

В начале женщине даже удалось «вывести» небольшую сумму. Затем мужчина предложил увеличить вложения.

Несколькими операциями пенсионерка перечислила 1,5 миллиона рублей через систему срочных переводов.

Когда женщина попыталась вывести полученный доход, банк якобы заблокировал операцию. «Брокер» объяснил, что для снятия такой большой суммы необходимо найти «доверительное лицо».

Пенсионерка рассказала обо всем дочери, которая сразу же объяснила, что все это время ее мама общалась с мошенниками. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости критично относиться к информации в сети Интернет, предлагающей дополнительный заработок. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций. Также помните, что одно из главных правил инвестирования – никогда не использовать заемные средства. Будьте бдительны! Не позволяете мошенникам обманывать вас!

 

23 март 13:55 | : Происшествия

