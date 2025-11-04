Вверх
Архангелогородка от "большого ума" потеряла свыше миллиона рублей

В полицию Архангельска с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 56-летняя местная жительница. Женщина рассказала стражам порядка, что еще летом на сайте знакомств начала переписываться с мужчиной. Спустя некоторое время собеседник предложил ей получить дополнительный доход с помощью инвестирования в криптовалюту.

Поверив новому знакомому, архангелогородка перешла по присланной ей ссылке и скачала на телефон приложение якобы для отслеживания финансовых операций и прибыли, сделала первоначальный взнос.

Веря в то, что она действительно зарабатывает, в течение месяца северянка перечислила по указанным ей реквизитам личные накопления – 50 тысяч рублей и миллион, оформленный в кредит.

Когда женщина решила вывести заработанное, ей под различными предлогами стали отказывать. Поняв, что она стала жертвой аферистов, жительница Архангельска обратилась в полицию.

Общаясь с полицейскими, потерпевшая призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и сети Интернет, тем не менее не смогла распознать обман.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости критично относиться к информации о дополнительном заработке в сети Интернет. Не верьте обещаниям гарантированного заработка от операций на бирже. Не переходите по ссылкам, присланным вам незнакомыми людьми, не скачивайте приложения, назначение которых вам непонятно. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций. Также помните, что одно из главных правил инвестирования – никогда не использовать заемные средства. Будьте бдительны! Не позволяете мошенникам обманывать вас!

23 ноябрь 12:30 | : Происшествия

