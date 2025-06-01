Наивная архангелогородка потеряла 18 миллионов, польстившись игрой на бирже

В полицию Архангельска обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в марте 2025 года начала переписываться с незнакомым мужчиной. Спустя три недели виртуального общения он рассказал северянке о своем дополнительном заработке – игре на бирже и предложил попробовать свои силы. Северянка сначала сомневалась, но собеседник сумел уговорить ее и познакомил с "финансовым аналитиком".

Брокер рассказал архангелогородке о принципе работы биржи, помог зарегистрироваться на сайте, где она могла отслеживать поступление средств и полученный от торгов доход, открыть криптокошелек и внести первоначальный взнос порядка 20 тысяч рублей.

Наблюдая на экране гаджета успех первой сделки, женщина согласилась увеличить вложения, оформила кредит на сумму порядка 950 тысяч рублей и перевела на продиктованный счет.

Затем «персональный помощник» сообщил, что готов вывести северянку на новый эксклюзивный уровень доходов. Единственное условие – на счете должно находиться 250 тысяч долларов. Он убедил жительницу Архангельска оформить кредит под залог автомобиля на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей, оформить заем на 7 миллионов рублей под залог квартиры в микрофинансовой организации, продать дачу, обналичить всю сумму и на самолете отправиться в Москву. В столице в офисе одной из фирм она конвертировала более 11 миллионов 600 тысяч рублей в криптовалюту и поместила все на брокерский счет.

Когда «персональный брокер» попытался открыть новую сделку, счет неожиданно «заблокировали». Для оформления страховки потребовались дополнительные средства. Подбадриваемая «консультантом» и «знакомым по переписке» горожанка одолжила у знакомого 4 миллиона 500 тысяч рублей и также перечислила их по указанным реквизитам.

Как только женщина попыталась вывести заработанные средства, «помощник» потребовал оплатить 6% от суммы и найти «совладельца» счета. За помощью архангелогородка обратилась к родным. Поняв, что ее обманывают, члены семью посоветовали женщине обратиться в полицию.

В течение 4 месяцев потерпевшая перевела аферистам более 18 миллионов рублей.

Даже находясь в отделе полиции, архангелогородка продолжала верить, что вернет вложенные средства.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости критично относиться к информации о дополнительном заработке в сети Интернет. Не переходите по ссылкам, присланным вам незнакомыми людьми. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций. Также помните, что одно из главных правил инвестирования – никогда не использовать заемные средства. Будьте бдительны! Не позволяете мошенникам обманывать вас!