Архангелогородец доверился фальшивому брокеру и перестал быть миллионером

В полицию города Архангельска с заявлением о мошенничестве обратился 54-летний местный житель. Он рассказал стражам порядка, что в августе 2024-го года на его мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником крупной инвестиционной компании. Собеседник предложил вложить деньги в покупку ценных бумаг и акций, попутно объяснив заявителю принцип работы биржи и пообещав гарантированный доход.

Мужчина заинтересовался и скачал по присланной в мессенджере ссылке программу отслеживания финансовых операций. Вложив несколько тысяч рублей, он на несколько месяцев забыл о приложении, а после и вовсе удалил программу.

В январе текущего года на мобильный телефон архангелогородца вновь позвонил брокер и рассказал, что за время его отсутствия вложенная сумма увеличилась в несколько десятков раз, и предложил вернуться к инвестированию. Тогда мужчина вновь перевел на виртуальный счет небольшую денежную сумму, которая буквально за сутки якобы увеличилась до одного миллиона рублей.

Когда мужчина попытался вывести полученную прибыль, «брокер» объяснил, что для этого необходимо внести сумму, эквивалентную той, которая находится на виртуальном счете. Архангелогородец выполнил просьбу и перевел порядка одного миллиона 200 тысяч рублей. Однако после этого «брокер» перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что все это время общался с аферистами, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости критично относиться к информации о дополнительном заработке в сети Интернет. Также помните, что одно из главных правил инвестирования – никогда не использовать заемные средства. Будьте бдительны! Не позволяете мошенникам обманывать вас!

(фото с https://rodinananeve.ru)