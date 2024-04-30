Житель Котласа погорел на фальшивых инвестициях

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Котласский» с заявлением о мошенничестве обратился 39-летний местный житель. По словам мужчины, неделей ранее в сети Интернет он увидел рекламу с информацией о заработке на инвестициях в ценные бумаги. Перейдя по ссылке, заявитель зарегистрировался на открывшемся сайте, указал свои данные, в том числе и номер телефона.

Вскоре ему поступил звонок от неизвестного, который представился персональным брокером. Рассказав об основных способах инвестирования, акциях и способах заработка, собеседник предложил совершить первые вложения.

Не заподозрив подвоха, мужчина согласился купить акции крупных компаний. Но поскольку своих накоплений у него не было, заявитель в течение недели оформил несколько крупных кредитов, а все полученные средства перевел на банковские счета, которые ему продиктовал «брокер».

Однако когда мужчина решил вывести якобы заработанные денежные средства «брокер» перестал выходить на связь. Поняв, что его обманули, котлашанин обратился в полицию. Ущерб составил два миллиона 300 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граждан о необходимости быть бдительными. Критически относитесь к информации о быстром заработке в сети Интернет. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций. Будьте бдительны! Не позволяете мошенникам обманывать вас!