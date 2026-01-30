Контингент осужденных Вельской колонии пополнился блогером

Более пяти лет проведет в исправительной колонии № 14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) 29-летний Сергей. Такой срок ему назначили по приговору Южного окружного военного суда ДНР. 

Молодого человека признали виновным по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает наказание за публичные действия по оправданию терроризма, особенно если они совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Говоря о случившемся, осужденный Сергей С. с грустью, говорит, что не предполагал, что оставленные им слова в интернет-мессенджере «Телеграмм» могут быть расценены как преступление. Но, как оказалось, публикация стала основанием для уголовного преследования, за комментарий он ответил лишением свободы. 

22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел чудовищный террористический акт, в результате которого погибло 145 человек. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами. В этот же день житель ДНР Сергей С. в одном из Телеграм-каналов с украинским названием, где активно обсуждались происходящие события, опубликовал изображение и под ним разместил комментарий.  А потом арест, следствие и суд − всё это было полной и крайне неприятной неожиданностью для молодого человека, уже чрез год после случившегося он выслушал свой приговор – 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Сейчас, вспоминая все это, осужденный сожалеет и раскаивается.

- Я поступил совершенно нехорошо к этим людям, к семьям, которые пострадали, ведь они ни в чем не были виноваты. Сейчас я понимаю, что нужно думать головой, прежде, чем что-то написать или сделать, всем советую там поступать, -  признается осужденный. - Своим поступком я наказал не только себя, но и свою семью, им сейчас очень тяжело.

Этот случай служит суровым напоминанием о том, что каждое слово, каждая публикация в сети несет за собой потенциальную ответственность, и игнорирование этого факта может привести к последствиям, которые навсегда оставят отпечаток на судьбе человека.


23 март 10:01 | : Происшествия

