Заключенный вельской колонии раскаивается в попытке теракта на железной дороге

Более шести лет проведет в местах лишения свободы 19-летний Кирилл. Свой срок наказания он отбывает в исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск). Его молодой человек получил за поджог релейного шкафа на железной дороге.

Свою историю осужденный-кировчанин рассказывает с грустью, говоря о том, что даже не предполагал, что его действия могут быть расценены как преступление. Легкую и быструю подработку 17-летний Кирилл нашел в интернете. В одном из мессенджеров он завязал переписку с неизвестным человеком, который и пообещал деньги взамен за реальный поджог на железной дороге. На преступление пошел вместе с другом. Через три дня их задержали представители правоохранительных органов.

Релейный шкаф похож на обычную железную коробку. В нем установлена электроника, с помощью которой осуществляют бесперебойное движение электротранспорта, электричек, пассажирских поездов и грузовых составов. Порча такого имущества может повлечь за собой не только задержку рейсов, но и гибель людей.

Сейчас, вспоминая все это, Кирилл очень жалеет и раскаивается в своем поступке. Молодой человек признается, что в момент совершения преступления не думал, что делает что-то плохое.

- Находясь в СИЗО и здесь в колонии, я много думаю об этом, - признается осужденный. – Сейчас я на такое не согласился бы ни за какие деньги. Родные очень переживают за меня и мою жизнь, которая могла бы сложится по-другому.

Поджог релейного шкафа ─ это не порча имущества, за которую можно отделаться штрафом, а уголовное преступление, которое квалифицируется как диверсия. Максимальный срок - до 20 лет колонии. Кириллу назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.