Осужденный вельской колонии набавил себе срок упорной пропагандой экстремизма

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора отбывающему наказание гражданину Азербайджанской Республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (пропаганда атрибутики экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Следствием установлено, что в марте 2024 года осужденный, отбывая наказание за преступления против собственности в исправительной колонии в Вельском районе, в присутствии других осужденных выкрикивал лозунги экстремистской организации.

Ранее осужденный привлекался к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики экстремистских организаций, пропаганда и публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой, РУФСБ и УФСИН России по Архангельской области.

Приговором Вельского районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.