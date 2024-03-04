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Осужденный вельской колонии набавил себе срок упорной пропагандой экстремизма

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора отбывающему наказание гражданину Азербайджанской Республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (пропаганда атрибутики экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Следствием установлено, что  в марте 2024 года осужденный, отбывая наказание за преступления против собственности в исправительной колонии в Вельском районе, в присутствии других осужденных выкрикивал лозунги экстремистской организации.

Ранее осужденный привлекался к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики экстремистских организаций, пропаганда и публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой, РУФСБ и УФСИН России по Архангельской области. 

Приговором Вельского районного суда Архангельской области ему  назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://ria.ru) 

14 июнь 10:52 | : Происшествия

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