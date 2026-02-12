Пожилая архангельская бестолочь отправится на поселение за осквернение Георгиевской ленты

Архангельским областным судом 77-летний житель г. Архангельска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Государственное обвинение по данному уголовному делу поддерживал прокурор Архангельской области и автономного округа Николай Хлустиков.

Установлено, что осужденный в ночь с 8 на 9 мая 2024 года в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», имеющей открытый доступ для неограниченного круга лиц, изображение Георгиевской ленты с размещенной на ней нацистской свастикой и текстовым сообщением, оскверняющим символ воинской славы России, с которым ознакомились пользователи социальной сети.

Суд с учетом мнения государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», на срок 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.