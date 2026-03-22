В Архангельске задержан эстествующий магазинный вор

В полицию Архангельска обратились сотрудники одного из сетевых супермаркетов, расположенного в Маймаксанском округе. По словам продавцов, в ходе инвентаризации была выявлена недостача 11 больших упаковок кофе, ущерб составил свыше 14 тысяч рублей.

Полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. В ходе дальнейшей работы подозреваемый в совершении преступления был установлен сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции. Им оказался нигде не работающий 22-летний житель Ломоносовского округа. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и грабежи.

По имеющейся информации, злоумышленник зашел в магазин, выбрал момент, когда за ним никто не наблюдал, взял с прилавка упаковки с кофе, сложил их в пакет и, не оплатив товар, вышел из торгового зала.

У сотрудников полиции также есть основания полагать, что подозреваемый причастен к совершению серии аналогичных криминальных деяний. Так, в середине марта он похитил из магазина, расположенного на Троицком проспекте, дезодоранты и шампуни на сумму более 10 тысяч рублей.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется дознание.

Полицейскими устанавливаются места сбыта похищенного.