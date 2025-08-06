Вверх
В Коряжме задержан вор-гастролер из Архангельска

Сообщение о хищении из подъезда дома по улице Матросова велосипеда стоимостью более 35 тысяч рублей поступило в отдел полиции по городу Коряжме межмуниципального отдела МВД России «Котласский» в конце июля текущего года.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 27-летний нигде не работающий житель города Архангельска. Ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений.

По имеющейся информации, подозреваемый приехал в гости к другу. В один из дней, выходя из его квартиры, он заметил, что между первым и вторым этажами стоит велосипед. Воспользовавшись тем, что транспортное средство не было пристегнуто противоугонным устройством, молодой человек похитил его, после чего передал велосипед на хранение своему приятелю.

Двухколесное транспортное средство изъято и возвращено владельцу.

В ходе дальнейшей работы было установлено, что подозреваемый также причастен к хищениям товара из двух магазинов города. Молодой человек заходил в торговый зал, выбирал момент, когда продавцы не обращали на него внимание, брал с прилавков бытовую химию и другие товары, и, не оплатив товар, выходил на улицу.

Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что молодой человек также причастен к совершению аналогичных преступлений на территории города Архангельска.

