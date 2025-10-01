В Архангельске задержан системный магазинный воришка

По подозрению в совершении серии краж из магазинов, расположенных на территории областного центра, сотрудниками уголовного розыска был задержан 30-летний житель Северодвинска. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных криминальных деяний.

По информации оперативников, мужчина заходил в супермаркеты, выжидал момент, когда за ним никто не наблюдал, брал различные товары, складывал в пакет, сумку или карманы и, не оплатив, выходил из торгового зала. Среди похищенного – порядка 30 пачек сливочного масла, свыше 50 плиток шоколада, около 20 упаковок сыра, более десятка коробок конфет, а также спиртные напитки, шампуни, зубная паста.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что злоумышленник также причастен к совершению мошенничества: путем обмана он похитил мобильный телефон у архангелогородца 1981 года рождения.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено более 10 уголовных дел. Ведется дознание. Устанавливаются места предположительного сбыта краденного.