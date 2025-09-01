Вверх
В Архангельске арестован "сырный" вор

В полицию Архангельска с заявлением о двух фактах хищения товара обратилось руководство сетевого магазина, расположенного в Соломбальском округе.

 Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. Изучив записи, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался 26-летний житель Цигломенского округа. Ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и грабеж. В настоящее время в суд передано уголовное дело по обвинению архангелогородца в совершении пяти аналогичных краж сыра из магазинов в Соломбальском округе Архангельска.

 По информации оперативников, молодой человек в дневное время заходил в супермаркет и брал большую фирменную сумку. Воспользовавшись моментом, когда за ним никто не наблюдал, он забирал с прилавка различные виды сыра, складывал их в сумку и, не оплатив, выходил из торгового зала.

 За два дня злоумышленник похитил из магазина почти 280 упаковок сыра на сумму порядка 60 тысяч рублей.

 Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

 Полицейскими устанавливаются места предположительного сбыта похищенного.

 

