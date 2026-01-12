Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Полицейскими Архангельска задержан матерый "городушник"

Городушник – магазинный вор (арго)

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Центральный» и УМВД России по г. Архангельску был задержан подозреваемый в совершении серии краж из магазинов, расположенных в Октябрьском и Ломоносовском округах – нигде не работающий 21-летний житель острова Хабарка. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа.

Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах. Среди похищенного – порядка 40 коробок конфет, столько же пачек масла 14 упаковок сыра, а также спиртные напитки. Еще 32 коробки конфет молодой человек похитить не смог, так как был замечен бдительными сотрудниками одного из супермаркетов.

По информации оперативников, подозреваемый заходил в магазины, выбирал момент, когда за ним никто не наблюдал, забирал с прилавка товары, складывал их в сумку и, не оплатив, выходил из торгового зала.

По всем фактам краж и покушения на кражу возбуждены уголовные дела. Ведется дознание.

Полицейскими устанавливаются места сбыта похищенного.


12 январь 12:58 | : Происшествия

Главные новости


Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пенсии: сегодня, вчера, завтра

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (74)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20