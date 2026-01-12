Полицейскими Архангельска задержан матерый "городушник"

Городушник – магазинный вор (арго)

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Центральный» и УМВД России по г. Архангельску был задержан подозреваемый в совершении серии краж из магазинов, расположенных в Октябрьском и Ломоносовском округах – нигде не работающий 21-летний житель острова Хабарка. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа.

Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах. Среди похищенного – порядка 40 коробок конфет, столько же пачек масла 14 упаковок сыра, а также спиртные напитки. Еще 32 коробки конфет молодой человек похитить не смог, так как был замечен бдительными сотрудниками одного из супермаркетов.

По информации оперативников, подозреваемый заходил в магазины, выбирал момент, когда за ним никто не наблюдал, забирал с прилавка товары, складывал их в сумку и, не оплатив, выходил из торгового зала.

По всем фактам краж и покушения на кражу возбуждены уголовные дела. Ведется дознание.

Полицейскими устанавливаются места сбыта похищенного.



