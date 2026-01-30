В Северодвинске мошенники продолжают шельмовать пожилых людей

В Северодвинске 84-летний мужчина, которого мошенники убедили обманом забрать накопления у пожилой женщины, вовремя остановился, позвонил в полицию и вернул деньги

В отдел полиции города Северодвинска поступил звонок от пожилого человека. Мужчина рассказал, что выполняя поступившие ему из надзорных органов указание, он забрал деньги у пенсионерки и должен был отправить их кураторам, однако засомневался в законности своих действий.

По месту проживания гражданина незамедлительно выехали стражи порядка. Дедушку доставили в отдел полиции, где он подробно рассказал о случившемся.

Вначале ему позвонили якобы из поликлиники и попросили назвать паспортные данные для записи на флюорографию. После этого уже другой звонивший сообщил о том, что переданная конфиденциальная информация может быть использована мошенниками. Чтобы избежать потери сбережений, необходимо спасти свои накопления и помочь другим пожилым людям передать наличные для проверки.

Убедив пенсионера в важности его содействия спецслужбам, звонившие назвали адрес, по которому проживала 84-летняя северодвинка.

Женщине в этот день звонили по такой же схеме: запись на флюорографию – паспортные данные – сообщение об утечке конфиденциальной информации и необходимости срочно спасать сбережения. Пенсионерка не выходила из дома из-за болезни. Это еще больше убедило мужчину в том, что он действительно помогает землячке.

Назвав кодовое слово и забрав более 400 тысяч рублей, завернутых в пакет, пенсионер направился в торговый центр к банкомату, через который должен был отправить наличные «на проверку».

Здесь на пожилого человека, который громко разговаривал по телефону и пытался перевести деньги, обратили внимание прохожие. Они стали убеждать пенсионера, что его обманывают.

Это заставило северодвинца задуматься. Он вернулся домой и позвонил в полицию. Мужчина не мог вспомнить точный адрес пенсионерки, у которой забрал деньги. Однако вскоре сотрудники полиции установили потерпевшую.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Денежные средства вернут потерпевшей. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции обращают внимание на рост фактов мошенничества, когда преступники используют в качестве курьеров пожилых людей. Пенсионеры верят, что действуют по указанию спецслужб и помогают ровесникам.

Поговорите со своими пожилыми родственниками и знакомыми, предупредите о возможных звонках, расскажите о схемах обмана.

Правоохранительные органы никогда не будут использовать пенсионеров в проведении оперативно-розыскных, «секретных» и иных мероприятий. Деньги не требуют проверки или декларирования.

Так действуют мошенники!