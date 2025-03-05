Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске наградили бдительного гражданина

Начальник УМВД России по г. Архангельску полковник полиции Павел Казанцев вручил благодарственное письмо архангелогородцу, который остановил женщину, переводившую мошенникам свои сбережения.

По словам Павла Александровича, очень важно, что гражданин не остался равнодушным, благодаря чему удалось пресечь преступление, совершаемое в отношении пожилого человека.

69-летней местной жительнице позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили, что данные банковской карты архангелогородки попали в руки мошенников, которые пытаются похитить все имеющиеся на счету денежные средства. Звонившие предложили пожилой женщине обналичить сбережения и перевести на специально созданный для нее «безопасный счет».

Поверив собеседникам, пенсионерка отправилась в торговый центр, где сначала сняла с карты все накопления, а затем под диктовку звонившего начала переводить деньги. На это обратил внимание находящийся в магазине архангелогородец.  Предположив, что пожилого человека пытаются обмануть мошенники, он вызвал полицию, и попытался остановить женщину от необдуманного поступка. Находясь под серьезным психологическим воздействием пенсионерка грубо отвечала на просьбы прекратить перевод денег, однако мужчина проявил настойчивость и отвлек ее от дальнейших действий. Прибывший на место наряд полиции окончательно убедил пенсионерку, что все это время она разговаривала с мошенниками.

В общей сложности потерпевшая успела перевести аферистам 200 тысяч рублей. Благодаря вмешательству архангелогородца часть сбережений – более 800 тысяч – удалось сохранить.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. 

17 апрель 14:38 | : Будни

Главные новости


«Из сундука судебного пристава» . 1921 год . "Реквизиция" предметов собственности, за.... подозрение в дезертирстве".
Как Климент Ворошилов у архангельского губернатора денег просил

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (218)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20