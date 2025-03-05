В Архангельске наградили бдительного гражданина

Начальник УМВД России по г. Архангельску полковник полиции Павел Казанцев вручил благодарственное письмо архангелогородцу, который остановил женщину, переводившую мошенникам свои сбережения.

По словам Павла Александровича, очень важно, что гражданин не остался равнодушным, благодаря чему удалось пресечь преступление, совершаемое в отношении пожилого человека.

69-летней местной жительнице позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили, что данные банковской карты архангелогородки попали в руки мошенников, которые пытаются похитить все имеющиеся на счету денежные средства. Звонившие предложили пожилой женщине обналичить сбережения и перевести на специально созданный для нее «безопасный счет».

Поверив собеседникам, пенсионерка отправилась в торговый центр, где сначала сняла с карты все накопления, а затем под диктовку звонившего начала переводить деньги. На это обратил внимание находящийся в магазине архангелогородец. Предположив, что пожилого человека пытаются обмануть мошенники, он вызвал полицию, и попытался остановить женщину от необдуманного поступка. Находясь под серьезным психологическим воздействием пенсионерка грубо отвечала на просьбы прекратить перевод денег, однако мужчина проявил настойчивость и отвлек ее от дальнейших действий. Прибывший на место наряд полиции окончательно убедил пенсионерку, что все это время она разговаривала с мошенниками.

В общей сложности потерпевшая успела перевести аферистам 200 тысяч рублей. Благодаря вмешательству архангелогородца часть сбережений – более 800 тысяч – удалось сохранить.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.