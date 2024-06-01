Пожилые архангелогородцы продолжают раскидываться миллионами

В будний день 71-летнему жителю Архангельска поступил вызов с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником больницы, сообщил о необходимости пройти диспансеризацию, а для записи сообщить номер СНИЛС. Мужчина, не задумываясь, передал конфиденциальную информацию.

Чуть позже в мессенджере раздался другой звонок. Теперь уже якобы от сотрудника Росфинмониторинга. Пожилому человеку сообщили, что он передал свои данные мошенникам и теперь аферисты пытаются оформить на имя мужчины кредиты. Это подтвердил и якобы следователь, также позвонивший пенсионеру. Поверив «официальным лицам», мужчина по их указанию, чтобы опередить злоумышленников, лично оформил два займа в разных банках на общую сумму порядка полутора миллионов рублей, после чего обналичил средства и перевел их через банкомат в торговом центре на продиктованные злоумышленниками счета. В течение нескольких дней, пока пенсионер совершал операции, мошенники постоянно держали его на связи. После перечисления денег звонки прекратились.

Приехав на дачу, где его ждала супруга, мужчина рассказал ей о случившемся. Женщина сразу поняла, что муж стал жертвой мошенников, и посоветовала обратиться в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз обращают внимание граждан на то, что представители государственных организаций, правоохранительных органов никогда не звонят с сообщениями о проблемах с банковскими счетами, не убеждают оформлять кредиты. Так действуют мошенники! Понятия «безопасный счет» не существует!