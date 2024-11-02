Житель Архангельска попался на дешевую разводку мошенников

В полицию областного центра с сообщением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 69-летний местный житель. Мужчина рассказал стражам порядка, что 15 ноября в мессенджере ему позвонили с неизвестного номера, при этом на экране высветился логотип одного из правоохранительных ведомств. Представившись сотрудником данной службы, собеседник сообщил, что от имени северянина оформлена доверенность на получение всех его сбережений и в данный момент злоумышленники пытаются похитить их.

Чтобы «спасти» накопления, необходимо опередить мошенников, самостоятельно снять накопления и перевести на «безопасный счет». Для получения более подробных инструкций собеседник переключил мужчину якобы на сотрудника Центробанка, при общении с которым на экране смартфона также высветился логотип организации. Звонивший объяснил архангелогородцу, что для него специально создана защищенная ячейка, которая обеспечит безопасность его денежных средств.

Поверив в реальность происходящего, пенсионер снял деньги, хранившиеся на банковских картах, и перевел их по продиктованным реквизитам. Затем он обналичил средства со своих счетов, открытых в четырех банках, и также перечислил их. В течение пяти дней житель Архангельска отдал телефонным аферистам более 6,5 миллионов рублей.

Спустя два дня после совершения последней операции северянин решил позвонить для консультации в правоохранительное ведомство, сотрудником которого представился первый звонивший. Набрав указанный на официальном сайте номер телефона, он рассказал о произошедшем. Правоохранитель объяснил пенсионеру, что сотрудники ведомства никогда не звонят гражданам и не сообщают о проблемах со счетом, и что все это время он общался с аферистами.

Осознав, что стал жертвой обмана, архангелогородец обратился в полицию.

Общаясь со стражами порядка, потерпевший признался, что знал о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, но, увидев на экране телефона логотип официального ведомства, поверил в правдивость собеседника.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Примечательно, что сотрудники банков, в которые обращался пожилой человек, предупреждали его об опасности быть обманутым мошенниками. Однако, следуя полученным от телефонных собеседников инструкциям, мужчина не обращал на это внимания и говорил, что снимает деньги для покупки недвижимости.

Сотрудники полиции напоминают, что менеджеры банков, сотрудники правоохранительных органов и специалисты госучреждений не сообщают по телефону о проблемах со счетом и не используют для общения анонимные мессенджеры. Так действуют мошенники! Помните: понятия «безопасный» или «резервный» счет, «встречный заем» не существует! Не выполняйте операций с вашим банковским счетом под диктовку третьих лиц, кем бы они ни представлялись.