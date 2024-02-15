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Житель Поморья получил 3 года за призывы поджигать военкоматы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему безработному жителю Вилегодского района. 

Он признан виновным в совершении  преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ  (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, и к воспрепятствованию исполнения органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности Российской Федерации, совершенные с использованием сети Интернет).

 Следствием и судом установлено, что в октябре 2023 года осужденный в одном из мессенджеров в публичном доступе разместил текстовые сообщения, содержащие призывы к поджогам зданий военных комиссариатов.  

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области. 

 В ходе допроса  на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. 

 Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://dzen.ru) 

20 март 11:26 | : Происшествия

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