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Житель Архангельска возомнил себя Пьером Вудманом* и поплатился за это

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Следствием и судом установлено, что в августе 2023 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в чате с коллегами в одном из мессенджеров из личной неприязни к женщине-коллеге, обусловленной сделанным ему замечанием по поводу размещаемого контента, разместил пять видеоизображений порнографического характера.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде фигурант признал свою вину частично. 

Приговором Ломоносовского районного суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. 

*Пьер Вудман – самый известный режиссер «фильмов для взрослых» (Франция)

09 февраль 10:51 | : Скандалы

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