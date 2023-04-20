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На стройке в Мезени рабочий разбился насмерть

4 мая 2023 года днем при проведении работ по строительству многоквартирного дома в городе Мезень с крыши упал на землю 47-летний рабочий. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

 

24 май 09:06 | : Происшествия

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