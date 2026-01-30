Пьющей маме из Каргополя дали 15 суток

Злостная неплательщица алиментов, уклоняющаяся от административного наказания в виде обязательных работ, отправилась под арест на 15 суток.

Печальных историй «падения» на самое дно из-за пристрастия к алкоголю судебные приставы, занимающиеся взысканием алиментов, знают немало. К сожалению, женщины быстрее проходят точку невозврата, теряют материнский инстинкт и перестают заботиться о судьбах своих детей. Но сотрудники органа принудительного исполнения не теряют надежды и продолжают работать с такими должниками, пытаясь словом и мерами административного и уголовно-правового характера пробудить в них родительские чувства.

Так, судебными приставами Каргопольского района ведётся исполнительное производство в отношении 40-летней гражданки. Мать пятерых детей по суду обязана выплачивать алименты в размере половины прожиточного минимума ежемесячно. Однако дочери и сын, находящиеся в детском учреждении, не получают от своей родительницы ни копейки.

За неуплату алиментов должницу привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ. Но к общественно-полезному труду женщина так и не приступила, за что была неоднократно привлечена к административной ответственности уже по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ.

Рассмотрев очередной административный протокол, суд отправил правонарушительницу, уклоняющуюся от обязательных работ, под арест на срок 15 суток.

Одновременно дознавателем ОСП по Каргопольскому району в отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ.

