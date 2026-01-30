Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пьющей маме из Каргополя дали 15 суток

Злостная неплательщица алиментов, уклоняющаяся от административного наказания в виде обязательных работ, отправилась под арест на 15 суток.

            Печальных историй «падения» на самое дно из-за пристрастия к алкоголю судебные приставы, занимающиеся взысканием алиментов, знают немало. К сожалению, женщины быстрее проходят точку невозврата, теряют материнский инстинкт и перестают заботиться о судьбах своих детей. Но сотрудники органа принудительного исполнения не теряют надежды и продолжают работать с такими должниками, пытаясь словом и мерами административного и уголовно-правового характера пробудить в них родительские чувства.

            Так, судебными приставами Каргопольского района ведётся исполнительное производство в отношении 40-летней гражданки. Мать пятерых детей по суду обязана выплачивать алименты в размере половины прожиточного минимума ежемесячно. Однако дочери и сын, находящиеся в детском учреждении, не получают от своей родительницы ни копейки. 

            За неуплату алиментов должницу привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ. Но к общественно-полезному труду женщина так и не приступила, за что была неоднократно привлечена к административной ответственности уже по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ.

            Рассмотрев очередной административный протокол, суд отправил правонарушительницу, уклоняющуюся от обязательных работ, под арест на срок 15 суток.

            Одновременно дознавателем ОСП по Каргопольскому району в отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. 

         (фото с https://rg.ru

 

19 март 12:05 | : Происшествия

все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (229)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20