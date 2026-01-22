Вверх
Нерадивая мать из Вельска стала выплачивать трем дочерям алименты

После привлечения к уголовной ответственности мать троих детей трудоустроилась и начала выплачивать алименты.

            Судебными приставами г. Вельска ведутся исполнительные производства в отношении 41-летней матери троих дочерей. Женщина лишена родительских прав и на содержание детей, проживающих с опекунами, по решению суда обязана  ежемесячно выплачивать алименты в твердой денежной сумме. Игнорирование длительное время данной обязанности привело к образованию задолженности в размере более 400 тысяч рублей.

            Судебный пристав-исполнитель принимал все предусмотренные законом меры принудительного исполнения, в том числе привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, но безрезультатно. Женщина мер к трудоустройству не предпринимала, о детях не заботилась. 

                На путь исправления должница встала только после привлечения к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. После отбытия наказания в виде исправительных работ, женщина трудоустроилась в Московской области, по месту работы направлено постановление об удержании 70% её зарплаты на текущие алименты и в счёт погашения задолженности.  

            Благодаря настойчивости судебных приставов дети стали ежемесячно получать от матери денежные средства.

 

