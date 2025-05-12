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Нерадивую мать из Холмогорского округа изолировали от общества

Нерадивая мать из Холмогорского района проведёт 10 суток в изоляции от общества.

Судебными приставами Холмогорского района ведётся исполнительное производство о взыскании с местной жительницы алиментов. По решению суда мама обязана ежемесячно перечислять на содержание сына 2020 года рождения по 6892 рубля, что составляет половину прожиточного минимума. 

Однако 43-летняя женщина к своим материнским обязанностям относится безответственно, не работает, алименты не платит.

Ранее должница уже была привлечена к административной ответственности за неуплату средств на содержание ребёнка, суд назначил ей наказание в виде обязательных работ. Но женщина проигнорировала и эту свою обязанность.

После того как должницу принудительно доставили к судебному приставу, в отношении неё было составлено сразу два административных протокола: вновь за неуплату алиментов и за уклонение от обязательных работ.

По совокупности назначенных судом наказаний нерадивая мать проведёт под арестом 10 суток. Если и после этого должница не вспомнит в своих обязанностях перед ребёнком, её ждёт уже уголовное преследование.

 (фото с https://kasheloff.ru) 

18 июнь 10:00 | : Происшествия

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