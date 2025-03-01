Судебные приставы дожали жителя Холмогор с алиментами

После отбытия административного наказание в виде 40 часов обязательных работ житель Холмогорского района трудоустроился и начал выплачивать алименты на содержание двоих сыновей.

Судебными приставами Холмогорского района ведётся исполнительное производство о взыскании с 53-летнего отца двоих несовершеннолетних детей алиментов на их содержание в размере 1/3 части всех видов заработка.

Официальных источников дохода должника не установлено, но на его счёт в банке поступали небольшие суммы, которые списывались в счёт алиментов. В связи с тем, что расчёт задолженности по алиментам с неработающего производился исходя из средней заработной платы по России, сумма, которую не получили дети приблизилась к 500 тысячам рублей.

Нежелание исполнять отцовский долг привело к тому, что в отношении должника судебным приставом был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей).

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Данная мера воздействия оказалась действенной: должник не только добросовестно отработал назначенное наказание, но и официально трудоустроился. Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на доход мужчины. Теперь из его заработка ежемесячно будут удерживаться текущие алименты и задолженность по ним, а, значит, сыновья регулярно будут получать материальную поддержку от отца.