Падение девочки из Яренска обошлось администрации в 40 тысяч рублей

Прокуратурой Ленского района в ходе проведенной сверки сообщений о происшествиях установлен факт обращения несовершеннолетней жительницы села Яренск в лечебное учреждение с диагнозом – перелом лучевой кости.

В ходе проведения инициированной по данному факту проверки установлено, что девочка получила указанную травму при переходе через автомобильную дорогу общего пользования, на которой в нарушение действующих норм допущено наличие снега и зимней скользкости, вследствие которых несовершеннолетняя упала на руку.

В целях восстановления нарушенных прав двенадцатилетней пострадавшей прокурором района в Вилегодский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с органа местного самоуправления, не исполнившего возложенные на него обязанности по содержанию дорог общего пользования, компенсации морального вреда.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, с администрации МО «Ленский муниципальный район» в пользу несовершеннолетней взыскано 40 тыс. рублей.