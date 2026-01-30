Падение девочки из Яренска обошлось администрации в 40 тысяч рублей

Прокуратурой Ленского района в ходе проведенной сверки сообщений о происшествиях установлен факт обращения несовершеннолетней жительницы села Яренск в лечебное учреждение с диагнозом – перелом лучевой кости.

В ходе проведения инициированной по данному факту проверки установлено, что девочка получила указанную травму при переходе через автомобильную дорогу общего пользования, на которой в нарушение действующих норм допущено наличие снега и зимней скользкости, вследствие которых несовершеннолетняя упала на руку.

В целях восстановления нарушенных прав двенадцатилетней пострадавшей прокурором района в Вилегодский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с органа местного самоуправления, не исполнившего возложенные на него обязанности по содержанию дорог общего пользования, компенсации морального вреда. 

Решением суда требования прокурора удовлетворены, с администрации МО «Ленский муниципальный район» в пользу несовершеннолетней взыскано 40 тыс. рублей. 

19 март 11:41 | : Происшествия

Главные новости


Почему хотят посадить экс-ректора СГМУ Горбатову
Капут, кирдык, песец. Почти утопия

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20