Девочке из Каргополя оплатят моральный вред за укус собаки

Решением Няндомского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора Каргопольского района в защиту интересов несовершеннолетней о взыскании компенсации морального вреда.

В отделении полиции «Каргопольский» ОМВД России «Няндомский» зарегистрировано сообщение об обращении за помощью несовершеннолетней с диагнозом «укушенная рана правого плеча». Также в прокуратуру района обратилась жительница города Каргополя с просьбой обратиться в суд с исковым заявлением в интересах несовершеннолетней дочери о взыскании компенсации морального вреда.

Установлено, что возле жилого дома в г. Каргополе на несовершеннолетнюю напала собака, принадлежащая ответчику. В результате нападения собаки девочка получила телесные повреждения в виде укушенной раны правого плеча. Кроме этого ей причинены нравственные и физические страдания.

Суд согласился с требованиями прокурора и вынес решение об удовлетворении исковых требований и взыскании с ответчика компенсации морального вреда в сумме 100 000 руб.

Решение суда в законную силу не вступило.