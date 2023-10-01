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Девочке из Каргополя оплатят моральный вред за укус собаки

Решением Няндомского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора Каргопольского района в защиту интересов несовершеннолетней о взыскании компенсации морального вреда.

В отделении полиции «Каргопольский» ОМВД России «Няндомский» зарегистрировано сообщение об обращении за помощью несовершеннолетней с диагнозом «укушенная рана правого плеча». Также в прокуратуру района обратилась жительница города Каргополя с просьбой обратиться в суд с исковым заявлением в интересах несовершеннолетней дочери о взыскании компенсации морального вреда.

Установлено, что возле жилого дома в г. Каргополе на несовершеннолетнюю напала собака, принадлежащая ответчику. В результате нападения собаки девочка получила телесные повреждения в виде укушенной раны правого плеча. Кроме этого ей причинены нравственные и физические страдания.

Суд согласился с требованиями прокурора и вынес решение об удовлетворении исковых требований и взыскании с ответчика компенсации морального вреда в сумме 100 000 руб. 

Решение суда в законную силу не вступило.

31 октябрь 14:40 | : Происшествия

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