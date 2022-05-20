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Прокуратура заставила власти Приморского района взять на баланс деревенскую дорогу

Администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» исполнено решение Приморского районного суда Архангельской области от 10.12.2021, которым удовлетворено административное исковое заявление заместителя Приморского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц.

Ранее проведенной Приморской межрайонной прокуратурой проверкой по вопросу обеспечения транспортной доступности в левобережную часть дер. Левковка установлено, что официальная автомобильная дорога в данный населенный пункт не значится в перечне дорог общего пользования местного значения, что влечет невозможность исполнения предусмотренной законодательством обязанности муниципального образования по ее содержанию.

В настоящее время судебное решение исполнено - органом местного самоуправления автомобильная дорога принята на баланс и включена в перечень дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов.

18 август 15:08 | : Скандалы

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