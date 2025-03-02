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Северодвинской пенсионерке присудили компенсацию за падение

Пожилая женщина получила закрытый перелом ребер в результате падения  на обледенелом участки местности.

В ходе проверки прокуратурой установлено, что травма получена в результате ненадлежащей организации работы по содержанию и уборке территории на земельном участке вблизи строящегося объекта, переданного органом местного самоуправления юридическому лицу на основании договора аренды.

В этой связи прокурором в суд в интересах женщины направлено исковое заявление с требованием о взыскании с застройщика компенсации морального вреда в пользу потерпевшей, однако судом в удовлетворении иска было отказано.

По итогам апелляционного обжалования Архангельский областной суд согласился с позицией прокурора и отменил решение суда первой инстанции, по делу вынесено новое решение, которым исковые требования удовлетворены, с застройщика в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 100 000 рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.

20 март 15:31 | : Скандалы

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